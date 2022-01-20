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Врач назвала три необычных симптома штамма Омикрон и сообщила, кто им чаще болеет

Автор: Людмила Жукова

Штамм коронавируса Омикрон распространяется очень быстро. В Черновицкой области уже 16 пациентов заражены этим штаммом. Его симптомы очень сильно напоминают признаки ОРВИ.

Об этом в комментарии АСС рассказала менеджер по общественному здоровью управления здравоохранения Черновицкого городского совета Надежда Лабанда.

Кто чаще всего болеет Омикроном

По словам специалиста, Омикроном заболевают чаще всего 30-летние люди, тогда как "Дельтой" — пациенты в возрасте от 38 лет.

Штамм Омикрон передается в 4,2 раза быстрее по сравнению с "Дельтой", уточнила Лабанда.

Признаки Омикрона

"Самые распространенные симптомы "Омикрона": насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. Кстати, отличный от предыдущих штаммов симптом – чихание и охриплость голоса. А вот температуру фиксируют только в четверти случаев. То есть "Омикрон" очень похож на обычный ОРВИ", - сообщила медик.

Врач отметила, что несмотря на то, что "Омикрон" похож на простуду, этот штамм коронавируса очень опасен, поскольку он может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Надежда Лабанда призвала всех вакцинироваться и делать бустерную дозу, а также не забывать о дистанции и ношении защитных масок.

У привитых людей также еще может быть кашель, тошнота, мышечные боли, диарея и даже кожная сыпь.

Читайте также, что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона".

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Омикрон