Врач назвала симптомы при месячных, которые нельзя игнорировать: могут быть признаком болезни

Доктор Белла Тодд призвала женщин не страдать молча, когда дело доходит до проблемных месячных, и отметила, что нарушение менструального цикла может быть вызвано тремя основными причинами.

1. Дисменорея

Если вы страдаете от болезненных менструаций и не знаете, почему, это может быть связано с дисменореей, и существует два разных типа этого заболевания.

Во-первых, судороги и боли могут быть вызваны действительно сильными сокращениями матки, из-за которых участки матки не получают достаточного притока крови в течение короткого периода времени.

Во-вторых, когда боль вызвана другим заболеванием, а не просто очень интенсивными сокращениями, такими как эндометриоз, аденомиоз или миома.

Доктор Тодд отметила, что если ваша боль не проходит с помощью лекарств или влияет на другие аспекты вашей жизни, вам следует обратиться к врачу.

При основном заболевании простые методы лечения могут включать в себя физические упражнения, согревающие компрессы и теплые ванны. Другие варианты включают противовоспалительные препараты и формы контрацепции, такие как таблетки или спираль Мирены.

2. Аменорея

Подобно дисменорее, существует два типа аменореи.

Во-первых, когда у вас никогда не было менструации к 15 годам или не было менструации и не было никаких признаков физического полового развития (таких как развитие груди или рост волос на лобке) к 13 годам.

Если это произойдет - вам нужно будет посетить своего семейного врача для проверки.

Второй тип - когда у вас были месячные в какой-то момент, но с тех пор они прекратились.

Если раньше у вас были регулярные менструации, но не было их в течение трех месяцев, или если у вас ранее были нерегулярные менструации и не было менструаций в течение шести месяцев, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.

Первая очевидная причина, которую нам нужно исключить (или обнаружить), - это беременность, и на самом деле это случается намного чаще, чем люди думают.

Другими распространенными причинами являются потеря или увеличение веса, чрезмерные физические нагрузки, чрезмерный стресс, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и другие гормональные проблемы, такие как проблемы со щитовидной железой.

3. Фибромы

Фибромы - это доброкачественные новообразования мышц, которые развиваются внутри стенки матки.

Доктор Тодд сказала, что они могут расти в разных слоях стенки матки, и некоторые из них могут быть очень маленькими (например, как горошина), а другие могут вырасти очень большими, даже такими большими, как арбуз.

"Поскольку женские гормоны стимулируют рост миомы, они распространены в репродуктивном возрасте, когда эти гормоны выше, особенно в более поздние репродуктивные годы до менопаузы. После менопаузы, когда уровень этих гормонов падает, миомы имеют тенденцию уменьшаться или даже полностью исчезать", - говорит врач.

Она добавила, что если у вас была семейная история этого заболевания, вы страдаете ожирением, страдаете синдромом поликистозных яичников, у вас были первые месячные в молодом возрасте и вы никогда не рожали, то вы подвергаетесь большему риску.

Когда дело доходит до лечения, если миомы не вызывают проблем, ваш врач обычно ничего не делает с ними.