Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка: при готовке выделяет канцерогены

По словам диетолог Ирины Морозовой, самым худшим, и в то же время очень популярным, считается маринад на основе майонезе.

Дело в том, что при жарке такого шашлыка выделяются канцерогены - вещества, которые повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей.

"Когда шашлык маринуют в майонезе - это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", - говорит врач.

Кроме майонеза нежелательным маринадом является и уксус (который также входит в состав майонеза). Уксус оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. Если увлекаться этой добавкой, можно получить болезнь почек.

Казалось бы полезный кефир диетолог также не рекомендует использовать. Дело в том, что сочетаясь с мясом кефир будет препятствовать усвоению белка и железа.

В итоге кроме вреда от жирного и жареного мяса ничего полезного вы не получите.

Можно ли покупать замаринованное в магазине мясо

Эксперт предостерегает от такой покупки. Ведь готовый для жарки шашлык, как правило, в непонятном маринаде. И еще, как часто бывает, не первой и даже не второй свежести.

Какой маринад использовать можно

Врач советует мариновать мясо в тмине, луке, зелени и травах, а всякие "размягчители" не добавлять. Качественное свежее мясо и без того будет нежным и мягким.