Врач назвала причину выпадения волос после COVID-19

Причины плохого состояния волос

Первая причина - это очень сильная интоксикация организма после получения терапии от СOVID-19. В это время человек получает в больших дозах антивирусную, антибактериальную и иммуномодулирующую терапию.

Вторая причина - негативное воздействие вируса на организм человека. Он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с волосяным фолликулом.

Из-за этого волосы могут начинать выпадать равномерно по всей поверхности головы. Также может быть гнездовое очаговое выпадение волос из-за нарушения работы иммунной системы.

Врач также рассказала, что, если человек тяжело болел коронавирусом и его подключали к аппарату ИВЛ, то у него наблюдается ишемическое выпадение волос, при котором идет нарушение кровообращения в зоне роста самого волоса. Также могут наблюдаться такие процессы, как некроз кожи или рубцевание.

Еще может быть тотальное выпадение волос. В таком случае волосы выпадают по всему телу. Причина этого - интоксикация, как, к примеру, у онкобольных во время химиотерапии. Когда токсическое действие проходит, то волосы снова начинают расти.

Кроме выпадения волосы у людей, которые переболели COVID-19, появляется большое количество седых волос. Это связано с дефицитом питания, которое испытывает организм.