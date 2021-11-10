Врач назвала опасную ошибку при лечении COVID, которая может стоить жизни

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медуниверситета, речь идет о раннем назначении антибиотиков и (или) гормональных препаратов.

Иногда люди сами себе назначают названные выше лекарства, а потом бывают осложнения.

"Мы сейчас видим на практике, что если очень рано применять антибиотики и гормоны, то ковид протекает тяжелее. Иногда люди самостоятельно себе назначают антибиотики, хотя должен быть алгоритм", - утверждает медик.

Кондрин добавила, что антибиотик убивает микрофлору, и это нарушает "иммунный ответ", который очень важен на первом этапе лечения.

"Уже тогда, когда нам нужно "гасить" гиперреакцию, то назначают гормон. Но на первом этапе это абсолютно необоснованно. Должны быть препараты, которые уменьшают вирусную нагрузку", - резюмировала специалист.

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается

С 20-х чисел октября количество новых заболевших коронавирусом ежедневно стало превышать 20 тысяч.

На данный момент цифра еще не достигла 30 тысяч, но была близка к этому. Так, за 4 ноября было зафиксировано 28477 новых случаев.

Смотрите ниже, как выглядит статистика коронавируса с марта 2020-го, когда в Украине были официально выявлены первые случаи.

Скрин: github.com