Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19

В Украине может наступить третья волна коронавируса уже в конце этого лета. Она возникнет, несмотря на массовую вакцинацию.

"Падение этой волны (второй - Ред.) будет где-то к лету, летом мы будем иметь меньшее количество госпитализаций. Я не могу угадать насколько, но мы можем опуститься и до 200-300 случаев в день по Украине. А дальше, если мы все же не переболели, и не сможем успеть провести массовую вакцинацию, то, вероятно, будет третья волна. Вероятно, она будет даже несмотря на вакцинацию", - рассказал врач.

По прогнозу Жиравецкого третья волна не будет очень мощной. Врач считает, что к концу весны 2022 года вирус полностью исчезнет из Украины.

"Соответственно она будет значительно меньше, где переболеет 25% населения. Эта волна уже не будет такой, какая есть сейчас. И то, что я прогнозировал, если волна начнется в конце лета, то где-то весной она закончится. Середина, конец весны 2022 года практически почти полное исчезновение вируса", - резюмировал медик.

Медик Павел Сильковский из Ровно уверен, что третьей волны не будет в Украине.

"Я думаю, что общей существенной волны в пределах страны уже не будет. Очевидно, будут какие-то локальные вспышки в пределах определенных регионов, где переболело чуть меньше людей. Но это не то, что мы видели до нового года по всей стране", - выразил мнение доктор.