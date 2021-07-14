Врач назвал украинцам вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего

Сейчас нам доступны препараты американского, корейского, индийского и китайского производства.

Украинцы решились на уникальный эксперимент

15 украинцев, которые уже получили по две дозы прививки от коронавируса различными препаратами, сдали кровь. Первая группа добровольцев привилась аналогом европейской AstraZeneca - индийским Covishield. Вторая - китайским CoronaVac. Третья - американским Pfizer.

В результате показатели количества антител после двух вакцин Covishield и CoronaVac - оказались почти одинаковыми. От 789 до 3350 единиц.

А те, кто прививался Pfizer получили от 13 до 40 тысяч антител, что в 10-12 раз больше, чем после двух других вакцин.

Больше - не значит лучше

Однако врачи говорят, что такая разница не означает, что Pfizer защитит лучше. Дело в том, что этот препарат заставляет наш организм вырабатывать антитела несколько недель после прививки. В то время как Covishield и CoronaVac - всего несколько дней.

"После определенного уровня антител - он уже является лишним. Это не то, что вы будете в сто раз более защищены, или вы тысячу лет не будете болеть. К сожалению, это так не значит", - говорит Борис Донской.

По словам Донского, хотя производители Pfizer и Covishield и уверяют, что их препарат защитит от всех штаммов (в том числе и "Дельты"), более эффективным является CoronaVac.

Врач считает, что этот препарат заставляет человеческий иммунитет запоминать всю структуру вируса.

"Это более консервативная прививка, менее эффективная, но в случае изменения вирусного генома, эта прививка может быть приоритетной. Если человек приклеит себе усы или наденет темные очки, ваша память о том, какой он был ростом, какого он был веса, поможет вам его распознать", - говорит Донской.