Врач назвал способы, как отличить обычную родинку от злокачественной

Родинки на теле есть у каждого человека, но в некоторых случаях из родинки может образоваться раковая опухоль - меланома.
По каким признакам можно определить, что ваша родинка опасна, пишет IZ.
По словам врача, любая родинка - это скопление меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент. При определенных условиях эти клетки могут мутировать, что приводит к образованию опухоли.
А - Asymmetry - асимметрия пигментного пятна,
В - Border irregularity - неровность границ,
С - Colour variegation - неравномерность окраски,
D - Diameter - диаметр более 6 мм.
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