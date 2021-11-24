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Врач назвал способы, как отличить обычную родинку от злокачественной

Автор: Светлана Мащенко

Родинки на теле есть у каждого человека, но в некоторых случаях из родинки может образоваться раковая опухоль - меланома.

По каким признакам можно определить, что ваша родинка опасна, пишет IZ.

По словам врача, любая родинка - это скопление меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент. При определенных условиях эти клетки могут мутировать, что приводит к образованию опухоли.

Есть признаки, по которым можно определить, что с родинкой что-то не так

  1. Ассиметрия. Обычные, неопасные родинки симметричны, поэтому асимметрия должна вызывать подозрения.
  2. Неровные края. У здоровой родинки они ровные, а меланома имеет зубчатые очертания.
  3. Окрас родинки. Правильная родинка должна быть окрашена равномерно, а не быть "разноцветной".
  4. Размер родинки. Опасно, если длина или ширина родинки больше шести сантиметров.
  5. Динамика. Если родинка со временем увеличивается, это считается плохим признаком.

Врачи-онкологи разработали специальную систему диагностики меланомы - ABCD

А - Asymmetry - асимметрия пигментного пятна,

В - Border irregularity - неровность границ,

С - Colour variegation - неравномерность окраски,

D - Diameter - диаметр более 6 мм.

Ранее доктор Комаровский также назвал самую вредную и самую полезную кашу.

Также врачи назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта.

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