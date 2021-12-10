Врач назвал симптомы рака у мужчин, которые нельзя игнорировать: опухоль может развиваться несколько лет

Медик объяснил, что рак предстательной железы или как его еще называют "мужской рак", очень распространен в мире. По статистике он поражает каждого восьмого представителя сильного пола.

Питер Холи призывает мужчин более ответственно относиться к своему здоровью и обращать внимание на любые изменения в туалетных привычках, боль, шишки и уплотнения, а также на следы крови в сперме и моче.

Самые опасные признаки рака предстательной железы:

Изменение туалетных привычек. Если струя при мочеиспускании ослабевает, возникают частые паузы, а после посещения туалета возникает чувство, что мочевой пузырь опорожнен не полностью – такие симптомы игнорировать категорически нельзя.

Боль. Любая боль в области паха или в яичках должна вызвать обеспокоенность. Если рак распространяется, что вместе с такой болью могут появиться боли в спине.

Шишки и уплотнения. Любая припухлость, уплотнение на яичках – это сигнал к тому, чтобы немедленно посетить врача. Также стоит сразу же обратить внимание на изменения в форме или размере яичек.

Кровь. Следы крови в моче или сперме могут быть признаком многих расстройств. Однако это четкий симптом, что с мужским здоровьем точно что-то не так, и нужно немедленно обратиться к специалисту.

Все эти симптомы могут быть признаками и других заболеваний, но лучше точно установить диагноз.

"Раннее выявление рака простаты является ключевым моментом для успеха в его терапии – в этом случае он хорошо поддается лечению. Поэтому не ждите, пока симптомы будут развиваться или ухудшаться", - рекомендует Питер Холи.

Он добавил, что риск развития рака простаты повышается у мужчин старше 50 лет, а также у тех, у кого есть генетическая предрасположенность к онкологии.