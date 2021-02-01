Врач назвал симптомы легкой формы коронавируса: выглядит, как ОРВИ

Коронавирус в легкой форме определяется определенными симптомами. Среди них невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без употребления каких-либо лекарств.

Об этом рассказал ТСН доктор из Львова Тарас Жиравецкий. При этом легкое течение COVID-19 выглядит, как ОРВИ, но имеет отличные симптомы.

"Однозначно, может исчезнуть обоняние, как при тяжелом, так и при легком заболевании. Невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без каких-либо препаратов. Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19 ", — рассказал врач.

Легкая форма инфекции обычно встречается у непожилых людей.

"О боли в горле, учитывая тех пациентов, которых я встречал, то если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму COVID-19 и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально", — говорит врач.

Для того чтобы узнать, болели вы или нет, следует сдать тест на антитела. Также Тарас Жиравецкий отметил, что бессимптомная форма - это очень редкое явление. Если у вас были какие-либо симптомы, лучше удостовериться и сдать тест на выявление антител.

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