Врач назвал самый опасный день во время болезни коронавирусом

Украинский врач из Харькова Андрей Пеньков рассказал, какой день во время болезни коронавирусом является самым опасным из-за возникновения угрозы для жизни пациента.

Так, на 9-10 день болезни может возникать цитокиновый шторм, при котором нужна госпитализация, пишет lb.ua. В это время у больного коронавирусом возникают опасные процессы, требующие лечения стероидами.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни - госпитализация чаще всего необходима именно в это время. На 9-10 день появляется одышка, острый респираторный дистресс-синдром. Но это не бактериальные процессы, а гиперреакция иммунной системы", - отмечает Пеньков.

Именно на второй неделе болезни, по словам врача, могут нарастать иммунологические изменения в крови, наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.

Поможет в таком случае начатое вовремя лечение стероидными препаратами.

"Это тот момент, когда надо использовать серьезное лечение, но не антибиотиками. Ковид - это гормонозависимое заболевание, при котором может помочь своевременное лечение стероидами. Есть три основные патогенетические линии течения ковида - гипервоспаление (цитокиновый шторм), гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах - особенно в легких, но есть и в сердце, и в почках), и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это - причины всех тяжких проявлений и, по сути, смерти", - заявил врач.

Ранее доктор Комаровский рассказал, почему пересмотрел свое отношение к главному защитному средству от коронавируса.

Кроме того врач-инфекционист заявил о неизбежности введения локдауна в Украине и объяснил, почему такая мера может остановить распространение коронавируса.

Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксирован 13 141 новых случаев коронавируса и рекорд по числу выздоровлений.