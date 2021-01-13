Врач назвал продукты, от которых лучше отказаться при COVID-19

При коронавирусе важно оптимизировать свой рацион и исключить из него некоторые продукты, чтобы не ослабить организм еще больше, и тем увеличить негативные последствия от болезни.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, начальник отдела инфекционных заболеваний Медицинского центра в Балтиморе (США) Теодор Бейли, пишет Good Housekeeping.

Специалист рекомендует пациентам с COVID-19 держаться подальше от чрезмерно соленых продуктов, в том числе обработанных закусок или мяса, например бекона. Каждый из них может помешать вашему организму бороться с симптомами.

Также очень вредны для людей с коронавирусной болезнью сладкие продукты, особенно с высоким содержанием добавленного сахара, такие как печенье и пирожные.

Кроме того, он не советует пить сладкие морсы.

Что желательно есть и пить пациентам с коронавирусом

Доктор Бейли обращает внимание, что сбалансированная диета во время выздоровления может помочь вам почувствовать прилив сил.

Специалист отметил, что хотя снижение аппетита и является частым побочным эффектом для большинства пациентов с COVID-19, все равно желательно "подталкивать" себя к перекусам и даже большему количеству жидкости - это может помочь организму лучше реагировать на другие симптомы.

"Вы должны делать все возможное, чтобы поддерживать хорошо сбалансированную диету, нормальное потребление калорий и определенно поддерживать хорошую гидратацию", - говорит доктор.

Лучше в своем рационе отдать приоритет необработанной пище и продуктам с высоким содержанием минералов и антиоксидантов.

Также желательно удвоить потребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых, таких, как крахмалистый коричневый рис или пшеница, и нежирного мяса, когда это возможно.

Не менее важно заставлять себя пить больше жидкости, чтобы поддерживать водный баланс. Для этого отлично подойдет любой сбалансированный напиток, если он не содержит сахара или вредных добавок. А еще - простая вода, которая важна для поддержания гидратации во время болезни.

Ранее сообщалось, что немецкие ученые нашли слабое место COVID-19, которое поможет избежать заражения.

Напомним также, что недавно во Всемирной организации здравоохранения развенчали миф о приеме витаминов и цинка для лечения коронавируса.