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Врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев

Автор: Людмила Жукова

В последнее время в Украине, да и в других странах мира, у здоровых молодых людей все чаще случаются инсульты. Иногда с этим диагнозом в больницу забирают даже учеников старших классов прямо из-за школьной парты...

С чем этом связано? Почему инсульт "помолодел"? Ответы на эти вопросы в интервью Styler озвучил известный врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Почему молодых "косит" инсульт?

Так, по словам невролога, случаи инсультов и инфарктов головного мозга в среде, в том числе, молодых украинцев участились из-за того, что нас сегодня окружает намного больше стрессовых факторов и ситуаций.

Один из них - пандемия COVID-19, которая психологически давит на многих. И даже подростки - не исключение.

"Несомненно, в этом виновата и ситуация с коронавирусом сейчас. Люди живут в постоянном стрессе. А еще война, подорожание ЖКХ, неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне… Все это факторы стресса, приводящие к последствиям", - отметил медик.

Напомним, что инсульт - это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики.

Первые симптомы и предвестники инсульта

Среди первых симптомов инсульта следует выделить следующие:

  • внезапная слабость или онемение рук, ног или лица
  • внезапная запутанность сознания
  • головокружение или потеря баланса из-за слабости на одной стороне тела

Еще один признак инсульта - потеря зрения или трудность видеть в одном или обоих глазах (размытое или двойное зрение).

Что делать, чтобы избежать инсульта

Контролируйте уровень артериального давления и уровень холестерина, а также уровень сахара крови.

По возможности избегайте сильных стрессов, откажитесь от курения и алкоголя, больше двигайтесь и будьте активными.

Ну и не забывайте посещать врача для профилактики.

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медицина