Врач назвал новый симптом коронавируса: о нем вы еще не знали

Врачи назвали новый симптом коронавируса, связанный с кашлем
Коронавирус в Украине заразил 5710 человек, из них скончались 151, 359 пациентов вылечились от инфекции. Израильский врач рассказал о новом и неожиданном симптоме COVID-19, который можно спутать с признаком ОРВИ. Медик сообщил, что кашель с мокротой может указывать на то, что человек болен коронавирусом и ему необходимо сделать тест для точного установления диагноза.
По словам медика, у 36% инфицированных встречался именно этот симптом.
"У 97% - температура. У 76% людей - слабость и боли в мышцах. У 67% - сухой кашель, у 36% - кашель с мокротой", - сообщил израильский врач Борис Бриль "Обозревателю".
Также доктор развеял миф о диагностике COVID-19 методом задержки дыхания. Способ состоит в том, чтобы на 10 секунд задержать дыхание, если вам удалось это сделать - коронавируса у вас нет. Но Борис Бриль называет это фейком и способом от шарлатанов.
Напомним, что часто наблюдаемые симптомы коронавируса это:
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
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