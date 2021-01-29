Врач назвал нетипичные симптомы сердечного приступа, которые легко не заметить

О рисках сердечного приступа сигнализируют не только такие классические симптомы, как боль в груди, но и некоторые нетипичные признаки, на которые можно легко не обратить внимание. Так, за тошнотой или болью в животе можно не заподозрить возможную опасность инфаркта.

Об этом рассказал британский врач Алка Патель, пишет Express.

Доктор также объяснил, как распознать угрозу сердечного приступа, и назвал его нетипичные симптомы.

Медик обратил внимание, что из-за расположения сердечной мышцы боль в груди признана главным отличительным признаком сердечного приступа. Однако сосредоточение внимания только на нее не позволяет охватить весь спектр возможных симптомов и может иметь катастрофические последствия.

Как рассказывает Патель, необычным для многих признаком инфаркта может быть неприятное состояние, напоминающее желудочную инфекцию.

Ученый пояснил, что во время инфаркта происходит раздражение долгого блуждающего нерва, идущего в кишечник, а также соединяется с миокардом. Это и вызывает "пищеварительную" симптоматику.

"Если у вас возникает непонятная рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, это может быть тревожным сигналом. Когда сердце умирает из-за нехватки кислорода, поврежденная ткань выделяет ряд метаболитов, включая молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывают тошноту и рвоту", - говорит Патель.

Другим нетипичным симптомом инфаркта, от которого легко можно просто "отмахнуться", медик назвал неожиданные проявления потливости (например, на ладонях), в том числе и внезапное потоотделение ночью. Оно говорит о крайне высокой нагрузке на сердце, которому приходится усерднее работать, чтобы перекачивать кровь через узкие, забитые бляшками артерии.

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