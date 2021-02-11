Врач назвал лучшую защиту от коронавируса: эффективнее, чем обычные маски

Коронавирус продолжает бушевать на территории Украины и во всем мире. Самым эффективным средством защиты от заражения считаются обычные медицинские маски. Они являются обязательными для посещения публичных мест, супермаркетов и транспорта.

Известный украинский врач-вирусолог Вадим Аристов назвал средство, которое более эффективен в защите от COVID-19. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала " Украина 24 ".

Аристов считает, что респираторы более эффективны в защите от коронавируса и сейчас уже нет дефицита в этом средстве.

"Речь уже должна идти не о масках, а о респираторах, так как эффект неожиданности или экономического дефицита уже прошел. Сейчас нужно пользоваться правильной защитой при респираторной инфекции", - отметил врач.

Он добавил, что респираторы дают защиту в 12 раз лучшую, чем обычные медицинские маски.

"Известно, что респираторы имеют в 8-12 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу. А маски все же сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели", - объяснил Вадим Аристов.