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Врач назвал самый опасный возраст у женщин: увеличивается риск смертельных заболеваний

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Вторник 01 февраля 2022 16:25
Врач назвал самый опасный возраст у женщин: увеличивается риск смертельных заболеваний Какой возраст у женщин самый опасный (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Организм человека с годами становится уязвимее к различным болезням. В частности, для женщин опасным возрастом называют период менопаузы.

Об этом пишет Marie Claire.

Почему менопауза может быть опасной

Профессор Джон Стивенсон, врач-консультант по метаболизму в Национальном институте сердца и легких рассказал, что с возрастом у всех людей возрастает риск возникновения опасных заболеваний.

У женщин возрастает риск сердечных заболеваний после менопаузы, ведь они теряют защитный эффект эстрогена на артерии.

К тому же в такой период важен уход за кожей. Эксперты рассказали, что в 60 лет кожа обычно сухая, поэтому самое время перейти на увлажняющий крем.

В частности, витамины А и С помогут вам вернуть сияние. Ретин А лучше всего подходит после менопаузы. Он улучшит функцию всех слоев кожи, поможет дерме оставаться упругой.

Также женщинам нужно потреблять больше белка. Стоит принимать по крайней мере один грамм белка на килограмм массы тела, и даже больше, если вы ведете активный образ жизни. Белок необходим для иммунного здоровья, он важен, поскольку наша иммунная система работает менее эффективно с возрастом.

От чего нужно отказаться

Кроме этого, женщинам стоит отказаться от полуфабрикатов. Лучше добавить в рацион больше овощей и фруктов и следить за давлением. Ежедневно нужно пить 1,7-2 л воды.

Не стоит забывать о спорте, необходимо ежедневно ходить, но избегать тяжелых физических упражнений.

Спать лучше всего от 7-ми до 8-ми часов в сутки.

Ранее мы сообщали, что как тренироваться правильно, чтобы сохранить здоровье до старости.

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