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Врач назвал главный симптом штамма "Дельта": отличается от остальных

Автор: Людмила Жукова

Штамм коронавируса "Дельта" имеет основной симптом, который отличает его от других. Это боль в мышцах.

Об этом ТСН рассказал львовский медик Тарас Жиравецкий.

Основными симптомами штамма "Дельта" являются интенсивная головная боль, боль в горле, кашель и лихорадка.

"Симптом, который я наблюдаю у больных штаммом "Дельта" - это сильная боль в мышцах. Это основное, что отличает "Дельту" от других штаммов. Но вы правы: основными симптомами остаются высокая температура, изменение вкуса и обоняния, проблемы с желудком и тому подобное", - рассказал Жиравецкий.

Доктор напомнил, что у пациентов с "Дельтой" стремительно могут наступить осложнения, поэтому нужно быть максимально внимательными к своему состоянию.

"У нас есть проблема в том, что уже на 6-7 день заболевания уже может быть серьезное поражение легких, требующее госпитализации. С предварительным штаммами процесс происходил медленнее. Семейным врачам следует быть бдительными", - подчеркнул Тарас Жиравецкий.

Медик отметил, что вакцинация не дает 100% гарантии, что вы не заболеете.

"Однозначно, что у таких людей штамм "Дельта" может быть: вакцинированные могут заражаться любым штаммом, в частности "Дельтой". Однако после вакцинации, вероятно, они перенесут ковид легче. Сейчас пока в Украине только начинается новая волна и уже через месяц мы будем видеть, насколько вакцинация защищает от попадания в стационар украинцев", - резюмировал он.

Как мы писали ранее, врач рассказал украинцам, сколько населения уже имеет защиту от COVID-19.

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Коронавирус "Дельта"