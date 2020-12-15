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Врач назвал два типа иммунитета к коронавирусу и указал сроки действия

Автор: Роман Мирончук

Иммунитет к коронавирусу у людей, которые переболели болезнью, может сохраняться на протяжении нескольких лет. При этом иммунитет, который образуется после прививки, может быть не такой устойчив.

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Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала Obozrevatel TV. Он также подчеркнул, вряд ли прививки от COVID-19 нужно будет делать пожизненно. Через 2-3 года проблемы может уже не быть.

Эксперт рассказал, что иммунитет обеспечивается не только антителами. Также существует клеточный иммунитет. Если антитела упадут, то останутся клетки памяти. Но даже если человек и заболеет, то у него не должно быть серьезных осложнений.

Донской отметил, что иммунитет, который появился из-за болезни и благодаря прививке - это две большие разницы.

"Это как собственный опыт и опыт, о котором вы прочитали в книжке. Собственный вы никогда не забудете, а прочитанный в книге можно немного подзабыть", - сказал он.

Напомним, украинский врач рассказала про так называемый "постковидный синдром", и как его лечить. По данным исследований, до 80% людей страдают последствиями коронавируса еще в течение нескольких месяцев после выздоровления.

Ранее известный украинский врач рассказал, когда все-таки нужно сбивать температуру.

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