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Врач назвал два главных симптома штамма "Дельта"

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Пятница 24 сентября 2021 13:51
Врач назвал два главных симптома штамма "Дельта" Медик назвал основные симптомы штамма коронавируса "Дельта" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Два главных симптома штамма коронавируса "Дельта" сейчас - это расстройство пищеварения и простудная симптоматика.

Об этом рассказал "Укринформу" и.о. директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

Какие главные симптомы штамма "Дельта"

Медик назвал признаки нового штамма, основываясь на симптомах пациентов, которые сейчас лечатся в стационарах на Прикарпатье.

Кстати, сейчас потеря обоняния и вкуса не сопутствует инфекции.

“Преобладают расстройства желудочно-кишечного тракта и простудные симптомы, плюс - повышенная температура. Делаем ПЦР-тест и подтверждается коронавирус. Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния у этих пациентов, как было раньше”, – сказал Стовбан.

Кто попадает в стационары

Медик сообщил, что в последнее время в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу ежедневно госпитализируют 5-6 человек. Сейчас в медучреждении на 170 койко-мест, где лечат 110 больных.

Интересно, что среди пациентов не молодежь, а люди постарше. Все они не вакцинированы от коронавируса, отметил врач.

"Реанимация занята полностью. Сейчас здесь преобладают люди старшего возраста, и все они не вакцинированы", - рассказал Стовбан.

Тем временем статистика заболеваний коронавирусом за последние сутки не радует. За 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля.

Как мы ранее писали, Ляшко сообщил о завершении карантина и снятии масок.

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Коронавирус "Дельта"
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