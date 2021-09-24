Врач назвал два главных симптома штамма "Дельта"

Два главных симптома штамма коронавируса "Дельта" сейчас - это расстройство пищеварения и простудная симптоматика.

Какие главные симптомы штамма "Дельта"

Медик назвал признаки нового штамма, основываясь на симптомах пациентов, которые сейчас лечатся в стационарах на Прикарпатье.

Кстати, сейчас потеря обоняния и вкуса не сопутствует инфекции.

“Преобладают расстройства желудочно-кишечного тракта и простудные симптомы, плюс - повышенная температура. Делаем ПЦР-тест и подтверждается коронавирус. Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния у этих пациентов, как было раньше”, – сказал Стовбан.

Кто попадает в стационары

Медик сообщил, что в последнее время в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу ежедневно госпитализируют 5-6 человек. Сейчас в медучреждении на 170 койко-мест, где лечат 110 больных.

Интересно, что среди пациентов не молодежь, а люди постарше. Все они не вакцинированы от коронавируса, отметил врач.

"Реанимация занята полностью. Сейчас здесь преобладают люди старшего возраста, и все они не вакцинированы", - рассказал Стовбан.

Тем временем статистика заболеваний коронавирусом за последние сутки не радует. За 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля.