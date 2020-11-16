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Врач назвал четыре симптома перенесенного коронавируса

Автор: Анна Киселева

Врач назвал симптомы, которые помогут определить, какую болезнь вы перенесли

Симптомы коронавируса в большинстве случаев совпадают с симптомами гриппа, так что говорить о коронавирусе как о диагнозе можно только при наличии результатов теста. Часто даже после обращения к врачам при подозрении на коронавирус тест показывает ложноотрицательный результат и пациенту могут поставить диагноз – грипп, ОРВИ и многие другие. Вы можете провести две недели в кровати, думая, что у вас обычная простуда, однако может оказаться вполне наоборот.

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Врач рассказал, как определить, что вы переболели коронавирусом. Об этом пишет издание "Новости.Ю".

Врачи определили, что многие последствия этой инфекции присутствуют в жизни человека долгое время даже после выздоровления. Именно по этим последствиям можно понять, что человек был болен именно коронавирусом. Это актуально для тех, кто болел в легкой форме и не делал тест.

Врач Сергей Грошев рассказал, что у переболевших коронавирусом замечен кашель, одышка, общая слабость, а также нарушенное обоняние. Слабость появляется из-за гипоксии, которую вызывает поражение легких. Длительность симптомов зависит от каждого случая.

"Чем в большей степени была поражена легочная ткань, тем дольше будут сохраняться симптомы перенесенного вирусного заболевания. Поэтому важно, чтобы мероприятия по реабилитации начинались уже с первых дней заболевания", – подчеркнул врач.

Напомним, ранее врач-отоларинголог рассказал, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.

Также ранее мы писали: украинский эпидемиолог заявила о том, что миру грозит уже третий вирус, вакцины от которого до сих пор еще не создали.

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