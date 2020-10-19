Врач назвал 7 ошибок, которые категорически нельзя допускать при лечении COVID-19

В Украине по состоянию на 19 октября насчитывается более 300 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Наша страна в рейтинге количества случаев заражения поднялась на 25-ю ступень. Несмотря на официальные данные, которые говорят о невысокой смертности от коронавируса, по сравнению с некоторыми другими странами, иногда пациенты допускают ошибки в лечении, которые могут привести к летальному исходу. О таких и многих других ошибках больных COVID-19 рассказал врач-инфекционист Киевской больницы №4 Евгений Дубровский, передает "Волынь Online".

В частности, Евгений Дубровский рассказал о том, чего не нужно делать тем, кто заболел COVID-19:

1. Нельзя паниковать. Несмотря на банальность этого утверждения, паника — страшный и грозный повреждающий фактор, который приводит к непредсказуемым последствиям. Суета, агрессия, отчаяние — вся палитра ненужных эмоций выливается в непродуктивное русло и наносит вред пациенту и его близким. Врач подчеркивает, что негативное влияние стресса на наш организм неоспоримо, а на текущий момент, когда еще не изобретены вакцины и лекарства, он является единственным нашим защитником.

2. Нельзя употреблять антибиотики на ранних сроках заболевания. Врач еще раз уточняет, что антибактериальные препараты борются только с бактериями. При этом такая "профилактика" может только отравить организм. Часто после такого профилактического приема антибиотиков пациентов привозят с тяжелой пневмонией уже на 6-8 день развития болезни. Медик подчеркивает, что с вирусами нужно бороться именно противовирусными препаратами, однако специфическое лекарство именно против коронавируса пока изобретено не было. Также врач уточняет, что для назначения антибактериальных препаратов есть показания: характерные изменения в анализах, рентгенологическая картина, клиническая картина и еще некоторые нюансы.

3. Нельзя сдавать тест сразу после контакта с больным. Инкубационный период после заражения коронавирусом составляет 2-14 суток. В норме сдавать анализы после контакта с зараженным нужно как минимум через 5 суток (в среднем 7-10).

"Какой смысл бежать и сдавать тесты сразу после контакта? Что мы хотим увидеть: отрицательный результат. И что дальше? Он неинформативный! Человек заболеть может значительно позже. Он это почувствует (бессимптомные формы — казус, который подлежит серьезному разбору и анализу: действительно ли эти люди больные и заразные?). Даже в случае легкой незаметной формы есть и будут жалобы — как минимум слабость, усталость, невысокая лихорадка. Может исчезнуть вкус или обоняние. Тогда уже становится понятным, кто заболел и кого целесообразно обследовать. Пустое, лишнее обследование отнимает ваше время и деньги..." – подчеркивает медик.

4. Бежать в стационар. Врач подчеркивает, что достаточно часто больные не уверены в опыте своего семейного врача и поэтому бегут к врачам в стационарные больницы. Медик отметил, что понимает их, однако врачи стационаров вынуждены после контакта с тяжело больными общаться с "паникерами", у которых может и не быть коронавируса вовсе. Кроме того, из-за такой паники люди с легкой формой занимают места тяжело больных, а коек осталось совсем немного.

"Для стационарного лечения есть показания, критерии тяжести. Если после осмотра не видно опасных симптомов или подозрения на негативную динамику, человек должен лечиться дома. Это нормально и вполне оптимально. В основном COVID-19 не переносится тяжело. Оставьте кислородные палаты для тяжелых больных, уважайте тех, кому действительно нужна серьезная помощь и тех, кто ее предоставляет!" – отмечает доктор.

5. Недооценка вируса. Медик отмечает, что помимо "паникеров" образовался второй тип лечащихся – бессмысленно беспечные. Нередко больные занимаются самолечением в моменты, когда болезнь обостряется: так, нередко в стационар попадают те, кто самостоятельно сбивал 40-градусную лихорадку. Именно для таких пациентов развернута сеть больниц, подчеркивает медик.

"Мы оснащены, подготовлены и готовы оказать помощь действительно тем, кто в ней нуждается. Не теряйте время, обращайтесь вовремя!" – подчеркнул врач.

6. Бесконтрольный прием противовирусных. Медик объясняет, что противовирусные препараты не действуют на вирус прямо, а только стимулируют нашу имунную систему. Как-то раньше они как работали, но с COVID-19 есть важный нюанс! COVID-19 — необычное заболевание. Наши знания о COVID-19 расширяются, мы уже знаем, что при коронавирусной инфекции наблюдается вирусассоциированный генерализованный иммунный ответ. Что это значит? Это означает, что сам по себе COVID-19 не оказывает такого разрушительного воздействия на ткани и клетки. Беда случается, когда организм неадекватно отвечает на чужеродный агент. В случае дисбаланса иммунной системы происходит "неправильный" защитный ответ. И иммунные клетки, убивая вирус, наносят значительные повреждения собственным тканям.

7. Компьютерная томография. КТ — прекрасный высокоточный ценный метод, который в контексте COVID-19 используется очень часто нецелесообразно. Впечатляющее несоответствие состояния больного и КТ-картине, отсутствие возможности прогнозировать заболевания, невозможность определить сроки заболевания, никакой помощи в выборе тактики лечения. Абсолютная невозможность определить динамику и посмотреть на эффективность лечения. Что лучше? Обычный рентген на 6-7 сутки. Он покажет четко, есть ли бактериальная пневмония. Тогда сразу можно принимать решение о назначении антибиотиков. И проверить затем контрольным снимком эффективность.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет.