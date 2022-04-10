Врач из Мотыжина пытался спасти раненых и погиб: трагическая история одной семьи

По данным сельского головы Макарова, в Мотыжине погибло шесть человек. Один из них – врач Сергей Головань. Он был хирургом и помогал спасти раненых. Еще трое – семья главы села Ольги Сухенко. Погибла она сама, ее муж Игорь и сын Александр. Пятым погибшим стал муж местной воспитательницы Ольги Леус, который взял в руки охотничье ружье и начал стрелять по танкам.

Семья Сергея Голованя жила в собственном доме в Мотыжине. Их было шестеро – мама, папа, старшая дочь Мария, младшая Лиза -19 лет, Матвей – 15 лет и Сашенька – 8 лет. Все младшие дети жили с родителями, а Мария – в Киеве.

Фото: Семья Головань из Мотыжина (из семейного архива)

24 февраля Мария поехала к родителям и признается, что никто не ожидал, что российские танки пойдут через Мотыжин. Но 27 февраля к ним зашла целая колонна техники с Житомирской трассы с характерными буквами V. Как выяснилось позже, это были кадыровцы.

Терроборона сказала всем местным жителям спрятаться по домам. Леус не выдержал и с охотничьим ружьем вышел навстречу этим танкам и открыл стрельбу. В него начали стрелять в ответ, он получил ранение навылет.

К вечеру танки разъехались, а Сергею Голованю позвонили из местной амбулатории. Леусу нужна была помощь врача-хирурга. Он поехал и по словам старшей дочери, последнее сообщение они получили от отца около 23:00 – Головань сообщил, что возле раненого. После этого связь пропала.

Позже стало известно, что Леусу стало хуже и Головань связался с терробороной Макарова, чтобы выехать в больницу.

О ситуации на дорогах в те дни было мало что известно и Голованю честно сказали: 50 на 50, что ему удастся вывезти раненого. Но он решил рискнуть, чтобы спасти человека.

Раненого завернули в покрывало и положили на заднее сидение. В машине с ними был сын Леуса. Шесть суток родные Голованя ждали информацию, машину искали все.

Фото: врач Сергей Головань из Мотыжина (из семейного архива)

1 марта им позвонил разведчик из Макарова и сообщил, что на выезде из Мотыжина стоит автомобиль, который похож по описанию на их машину. Родные хотели пойти туда, но рядом находится "Добропарк", где постоянно ездили танки и выбираться на трассу было смертельно опасно.

2-3 марта туда смогла добраться терроборона. Они подтвердили, что Сергей Головань погиб. Автомобиль доехал до блокпоста и развернулся, чтобы вернуться в село. Но их накрыли сбоку. Не автоматной очередью, а с позиции. После осмотра машины сообщили, что очень много осколочных ранений – шансов выжить практически не было. Автомобиль открывать не стали – был риск минирований.

А уже 4 марта тела нашли выброшенными на обочину. Самого автомобиля уже не было. Тела забрала терроборона. Они сами похоронили врача, Леуса и его сына. Родным сказали, что документы и место захоронения покажут позже.

Село обстреливалось почти постоянно, и семья Головань поняли, что им нужно немедленно выбираться. Помочь главе семьи, попрощаться с ним и похоронить – они уже не могли.

5 марта им удалось выехать из Мотыжина. Сейчас они находятся у родственников за границей.

Фото: Сергей Головань с дочерью (из семейного архива)

"Через неделю после отъезда, появилась информация, что наш дом уничтожен. А он у нас деревянный. Соседка сказала, что лежат только металлические листы от крыши. Ничего больше не осталось. Папа любил цитату Дамблдора: "Гарри, не жалей мертвых, а жалей чужих". Все еще стараешься верить, что все это было геройски. Все вокруг говорят, что не было другого выхода. Он выбрал спасать раненого человека. Отец был очень любящим и мудрым человеком. Когда я узнала о его смерти, меня поддерживало осознание, что не о чем сожалеть в нашем общении. Отцом он был идеальным", - сказала Мария.