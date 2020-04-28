Врач из Киева описала нетипичные симптомы COVID-19: приводят к осложнениям

Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может проявляться совершенно граничными симптомами

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Симптомы болезни бывают гранично разными, как типичными, так и нетипичными. От легких проявлений ОРВИ даже без температуры до состояний с высокой температурой, осложнениями в виде пневмонии, кислородной недостаточности и необходимости пребывания пациента в отделении интенсивной реанимации.

Об этом рассказала врач-инфекционист из Киева, заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Людмила Минова, говорится в сюжете ТСН.

Врач говорит, что течение болезни - от начала до реанимации - может быть очень стремительным. Заболевший всего через несколько часов может оказаться в реанимации. При этом многие пациенты с легкими симптомами лечатся дома под наблюдением семейного врача.

"Все зависит от факторов риска, которые есть у пациента - от возраста и сопутствующих патологий", - рассказывает врач.

Людмила Минова рассказала, что у пациентов в ее практике случаются и атипичные проявления коронавируса - диарейный синдром, а также нарушения свертываемости крови, что может приводить к инфаркту миокарда и инсульту.

Коронавирус может вызывать возникновение тромбов, как в малых кровеносных сосудах, так и в крупных артериях. Если тромб возникает в коронарных артериях, это приводит к инфаркту, тромбирование сосудов мозга - к инсульту. При возникновении тромбов легочных артерий может быть тромбоэмболия легких.

"Эти случаи заболевания есть, они описаны в мире, и в нашей практике. Очень редко, но такие случаи есть", - добавила инфекционист.

Врач рассказала о симптомах коронавируса (видео: YouTube/ТСН)

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