Врач-инфекционист рассказала о новом симптоме коронавируса

Во Львовской области хоть и уменьшилось количество инфицированных коронавирусом, однако в больницы и в дальнейшем попадают люди в среднем и тяжелом состоянии. При этом у больных появился новый симптом - это нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Об этом рассказала врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Людмила Гринив во время брифинга .

Она также отметила, что в областной инфекционной больницы по состоянию на 11 мая находится 121 пациент с COVID-19.

"Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания является неизменной, но у части пациентов наблюдаем дополнительные симптомы - нарушения в работе желудочно-кишечного тракта", - заявила Гринев.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине есть очень серьезная опасность от индийского штамма. Он поражает не только легкие и печень, но и желудочно-кишечный тракт.

По его словам, индийские СМИ даже говорят о том, что этот штамм вызывает слепоту. Поэтому не стоит расслабляться.

Ранее Степанов говорил, что индийский штамм придет в Украину, и это реальность. Мутировавший вирус уже засекли в соседних странах, поэтому его появление в Украине только вопрос времени.

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