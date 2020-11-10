Врач-инфекционист рассказал, когда в Украине введут "карантин выходного дня" и локдаун

В Украине планируют ввести "карантин выходного дня" и даже полный локдаун. Врач-инфекционист Вадим Аристов оценил их необходимость и риски, а также рассказал, где не стоит носить маски, и как местные власти должны принимать решения о разрешении работы предприятий. Об этом медик рассказал в эфире Апостроф Live.

На вопрос о том, будет ли в Украине полный локдаун, эксперт считает, решение будет принимать Владимир Зеленский.

"Я думаю, что это решение примет непосредственно президент Зеленский и это будет очень неожиданно", – считает врач-инфекционист.

Сейчас Украина занимает второе место в мире по количеству госпитализированных на 100 тысяч инфицированных. Первенство забрала Чехия, которая считается очень пострадавшей от коронавируса страной. Поэтому выбора – вводить локдаун или нет – просто нет, считает эксперт. Также он уточнил, что карантин выходного дня в Украине не сможет радиально изменить ситуацию, хотя повлияет на заболеваемость.

"Безусловно, это изменит ситуацию. Любое ограничение эффективности распространения вируса будет уменьшать эту кривую. Однако скорее всего, это не изменит все настолько радикально, как нужно. Сейчас надо разложить по оси наиболее и наименее важные для общества институты. Важными будут, конечно, общественный транспорт, банки, продуктовые магазины, детские сады и младшая школа. Остальные просто повышают качество жизни", – подчеркивает Аристов.

Эксперт отметил, что ношение маски не должно ограничиваться пребыванием в транспорте или помещениях. На улице, особенно в крупных городах, расстояние между гражданами достаточно небольшое, что способствует возможности заразиться.

"Если вы идете где-то в лесу, в поле, то можно без маски. А если вы идете по улице, то может быть ситуация, когда нет ветра, и вы можете вдохнуть чей-то воздух. Может быть ситуация, когда ветер принесет это к вам от кого-то, кто идет за 3-4 метра от вас", – считает эксперт.

Также эксперт прокомментировал возможность отсутствия локдауна в Украине. По его мнению, чудес не бывает и поэтому нужно принимать решения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Более того, эксперт считает, что власти должны принимать решения об ослаблении карантина, основываясь на сотнях исследований в регионе, чтобы разрешать работу предприятий без риска для украинцев.

"Нас может пронести так, как когда-то Иран или Беларусь, когда они говорили, что у них все хорошо. А дальше уже иностранцы считали их погибших по площадям кладбищ, которые увеличивались с бешеной скоростью. Вирус же не верит в какие-то чудеса, он или конкретно тормозит на каком-то барьере, или летит и поглощает все больше и больше. Речь должна идти не о том, умеем ли мы носить маски, а о том, сколько у нас есть эпидемиологов или медицинских расследователей в каждом регионе. Если какой-то городской совет выносит глупые решения с разрешениями на работу заведений, она должна добавлять несколько сотен таких расследователей в своем городе", – заявил Аристов.

Тем временем в Украине новый антирекорд по коронавирусу. За последние сутки (на 10 ноября) зафиксировано 10 179 новых случая. И Харьковская область является одним из "лидеров" по количеству инфицированных.