Локдаун, конец пандемии и ковид-диссиденты: врач-инфекционист ответил на важные вопросы

Известный врач Александр Герасун ответил на вопросы по коронавирусу и локдауну, которые интересуют всех украинцев
В Украине продолжается обсуждение введения жесткого карантина из-за постоянного роста количества больных коронавирусом людей.
Нужно ли введение строгих методов для уменьшения больных, как бороться с теми, кто до сих пор не верит в коронавирус, как сезонная эпидемия гриппа повлияет на COVID-19 – рассказал в интервью РБК-Украина известный врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней ЛНМУ им. Даниила Галицкого Александр Герасун.
Прогнозировать спад пандемии довольно трудно, но большинство ученых считает, что это произойдет не раньше, чем весной 2021 года. И думаем, что на это повлияет внедрение вакцинации. Сейчас на доклинических и ранних клинических исследованиях находится около 150 вакцинальных препаратов. На третью стадию исследования прошли девять. Все они являются достаточно эффективными, то есть, европейские, китайские, американские препараты в своем большинстве показывают эффективность более 90%. Но даже эффективности более 50% должно хватить для борьбы с пандемией при охвате прививками достаточного количества населения.
По состоянию на сегодня заболеваемость гриппом минимальная. Плюс – много людей привилось. Ясно, что этого недостаточно для создания коллективного иммунитета, но все же довольно много. Мое личное мнение – эпидемии гриппа не будет. Аргументирую.
Дело в том, что и грипп, и коронавирусная инфекция передаются одинаково – воздушно-капельным путем. Если все будут носить маски, если у нас будет карантин, то не будут распространяться ни коронавирусная инфекция, ни какие-либо заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем.
Если все же будет эпидемия гриппа, то здесь есть много разных мыслей. Первая, относительно прививок. Существует такая информация, что вирус гриппа и коронавирус имеют общие детерминанты, и что якобы вакцина от гриппа каким-то образом защищает и от заражения коронавирусом. Второе. И коронавирус, и грипп развиваются в клетках дыхательных путей. И есть вероятность, что они будут конкурировать между собой за возможность репродукции в этих клетках и будут угнетать друг друга.
Да, локдаун по моему мнению, наиболее действенный метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции и вообще с пандемией. Об этом говорят и предыдущие результаты введения "карантина выходного дня": сегодня мы наблюдаем снижение ежедневной заболеваемости. Конечно, это не сможет остановить полностью развитие пандемии, но позволит ее замедлить, и снизить нагрузку на медицинскую систему. Конечно же, это еще и вопрос экономики, но его я не берусь обсуждать.
Врач-инфекционист Александр Герасун (фото: facebook.com/alexander.herasun)
Всегда есть те кто верят и те, кто не верят. Вера вообще абсолютно иррациональна. К сожалению, количество людей, которые не верят в COVID-19, прогрессивно уменьшается, и это обусловлено тем, что увеличивается заболеваемость. Теперь уже вряд ли кто-нибудь сможет сказать, что у него нет знакомого или родственника, который бы не болел коронавирусной инфекцией. И здесь можно сказать, что есть своеобразная карма. Люди, которые меньше всего в это верят – чаще болеют, а порой даже и умирают. Тут нет никакой мистики. Это объясняется очень просто – люди, которые не верят в коронавирус, не придерживаются эпидемических норм и поэтому чаще заражаются.
А возвращаясь к понятию веры – в конце концов, нам и нет нужды, чтобы в существование или опасность вируса верили. Нам необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических требований, и здесь уже стоит вопрос на уровне государства. У нас ввели закон, который позволяет штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, это большое достижение. И если это будет максимально жестко, то и пандемия будет немного замедляться.
Ранее врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19.
Также недавно украинский инфекционист рассказал об опасности массовой вакцинации от коронавируса.