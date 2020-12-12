Врач-иммунолог объяснила, как заставить иммунитет эффективнее бороться с коронавирусом

Врач дала советы для укрепления иммунитета (коллаж РБК-Украина)

Не всегда сильный иммунитет защитит человека от вируса - бывают и обратные ситуации, когда человек со слабым иммунитетом, находящийся в очаге инфекции, не заражается.

Это можно объяснить особенностью ангиотензиновых рецепторов, ответственных за регуляцию давления (АПФ-2), рассказала главный внештатный специалист по клинической иммунологии Киевской области Татьяна Бондаренко, передают "Факты".

Иммунолог и аллерголог отметила, что вирус попадает в организм, связываясь с ними.

"Дети в основном болеют COVID-19 легко, потому что этих рецепторов у них меньше, а с возрастом количество может увеличиваться, особенно у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - сказала доцент.

Специалист также прокомментировала утверждения о том, что прием витаминов С и D и цинка может уберечь от заболевания коронавирусной инфекцией.

"Витамины и микроэлементы укрепляют организм. Также усиливают способность иммунной системы адекватно распознавать вирусную частицу и реагировать на нее защитными титрами антител либо выработкой клеток, убивающих вирус. Но следует правильно принимать витамины профилактически, а если вирус настиг, то дозы должен назначить доктор", - обратила она внимание

Иммунолог подчеркнула, что витамин С является мощным антиоксидантом, который хорошо разжижает кровь - это нужно, чтобы кислород и питательные вещества без преград поступали в жизненно важные органы.

"Витамин D укрепляет иммунную защиту. Но передозировка витаминов С и D приводит к излишнему отложению кальция в почках и других органах. Цинк тоже поддерживает иммунитет в боевом состоянии. Однако, если принимать микроэлемент бесконтрольно, могут быть тошнота и рвота", - предупредила Бондаренко.

Она напомнила, что если человек питается полноценно, ест много овощей и фруктов, то организм получает все необходимые витамины и микроэлементы.

Ранее медики назвали три признака, на которые нужно обратить внимание и которые сигнализируют, что организм требует цинка.

Напомним также, что недавно секретарь СНБО заявил украинцам о том, что лук и чеснок помогут противостоять коронавирусу.