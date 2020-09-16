Врач-диетолог назвал опасные при похудении продукты. Медик сообщает, что продукты, повышающие уровень инсулина, способствуют накоплению жира. Поэтому при выборе продуктов для снижения веса нужно учитывать инсулинемический индекс. Об этом врач-диетолог Алексей Ковалев написал в своем блоге в Instagram.

Врач объясняет, что инсулиновый или инсулинемический индекс показывает, как повышается уровень инсулина в крови в ответ на употребление определенного продукта. Чем ниже цифры ИИ, тем меньший инсулиновый отклик вызывает эта еда.

Самый высокий инсулиновый отклик вызывает еда, богатая сахаром и углеводами. Однако белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина. А вот богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызывает быстрого выброса этого гормона.

"Инсулин - жиронакапливающий гормон. Его постоянно высокий уровень в крови провоцирует или усугубляет набор веса. Повышается инсулинорезистентность - первый шаг на пути к диабету. Наконец, ужиная продуктами с высоким ИИ, мы блокируем работу другого гормона - соматотропина, сжигающего жировую ткань во время сна", - подчеркивает врач.

Медик отмечает, что инсулиновый отклик на один и тот же продукт может быть индивидуальным.

"Многое зависит от сочетания продуктов, способов приготовления, микрофлоры кишечника и прочих факторов. Но приблизительные общие значения ИИ продуктов можно найти в интернете", - подытожил диетолог.

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