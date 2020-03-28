Врач дал шокирующий прогноз по COVID-19 в Украине: счет на миллионы

Коронавирус в Украине уже стал причиной смерти восьми украинцев, более трехсот заболело COVID-19. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас дал неутешительный прогноз по числу заболевших и умерших. Сколько украинцев может переболеть и умереть от коронавируса и почему важно соблюдать правила карантина 0 в материале Styler.

По мнению врача, пандемия коронавируса закончится, когда у людей сформируется так называемый "коллективный иммунитет". Но для этого нужно, чтобы переболело от 30 до 70% украинце, пишет Обозреватель.

Только после этого циркуляция коронавируса, как и любого другого возбудителя, прекратится.

"Если мы говорим о пиковой цифре в Украине, это может быть 70% населения. В абсолютных числах - это более 20 млн человек", - заявил Протас.

При этом, по мнению врача, никакие карантинные меры не способны остановить эпидемию, даже самые серьезные. Но ограничения могут существенно снизить интенсивность распространения коронавируса. Это нужно для того, чтобы украинские больницы могли справиться с количеством заболевших.

Что касается показателей летальности, Протас провел параллели с Китаем и Италией. Так, в Китае смертность от COVID-19 составила 2%, а в Италии больше 10%. Эти цифры напрямую зависят от готовности медицины страны.

К примеру, в Китае на одного эпидемиолога приходилось 1,5 тысячи населения, то в Украине - 150 тысяч. Такая нехватка высококвалифицированных кадров может привести к огромному количеству смертей.

"Если должно переболеть более 20 млн украинцев, то умерших может быть 2 млн человек, - заявил врач и добавил, что украинцы должны понимать возможные последствия и ответственность, соблюдая карантин и правил гигиены.

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