Врач дал прогноз по третьей волне коронавируса: переболеют 30% украинцев

Украину ожидает третья волна коронавируса, которая станет последней и продлится около 6-8 месяцев. За этот период в стране заразится до 30% населения.

Такой прогноз главный врач одной из частных клиник в Киеве Тарас Жиравецкий дал в интервью ТСН.

Он отметил, что ожидания медиков относительно третьей волны COVID-19 опираются на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году.

"Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января - начале февраля", - рассказал доктор.

Жиравецкий считает, что затем наступит спад заболеваемости коронавирусной болезнью. Такая "пауза" продлится около 5-6 месяцев. В этот период количество случаев госпитализаций также будет меньше.

При этом в настоящее время четко прослеживается тенденция к нарастанию госпитализации из-за COVID-19, говорит врач.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом - ориентировочно 2 месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев", - поделился прогнозом Жиравецкий.

Также медик высказался относительно ожидаемой даты полного окончания эпидемии, когда COVID-19 пропадет полностью.

"Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должна исчезнуть", - заявил врач.

Ранее сообщалось, что доктор Тарас Жиравецкий назвал причины, почему в Украине молодежь стала чаще болеть COVID-19.

Напомним также, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская раскрыла, когда "агрессивный" коронавирус пойдет на спад.