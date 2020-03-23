Врач дал новые советы о коронавирусе: призываю осознать реальную опасность

Коронавирус в Украине нашли у 73 человек. Заведующий поликлинического отделения Чертковской центральной клинической больницы Мирослав Цепенда дал некоторые советы всем украинцам относительно того, как уберечь себя от COVID-19.

Прежде всего, говорит врач, нужно строго соблюдать правила карантина и без крайней необходимости не выходить на улицу. Также не стоит посещать заведения общественного питания, рестораны, бары и тому подобное.

При этом, уверен врач, стоит обратиться к священнослужителям с просьбой организовать в своих приходах, так сказать, дистанционные молитвы.

"К храмам в основном приходят люди старшего возраста, которые, как известно, находятся в первой группе риска заразиться коронавирусом", - отметил Цепенда в комментарии изданию "Чортков.Сity".

"Как врач, призываю всех осознать реальную опасность. Не нужно паниковать. Вирус COVID-19 не передается через воздух. Вы можете его подхватить только от близкого контакта с больным человеком. Чаще мойте руки, старайтесь как можно меньше общаться с теми, у кого наблюдается кашель или острые респираторные заболевания. Также вероятно массовое возвращение домой мигрантов из стран, где коронавирусная инфекция уже унесла жизни довольно многих людей. Они, находясь в той среде, могут и не подозревать инфицирования, поскольку инкубационный период длится 14 дней. Не стоит целоваться и обниматься при встречах. Деликатно объясняйте, что это вы делаете из соображений безопасности", - резюмировал врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый спрогнозировал, сколько людей переболеет коронавирусом.