Врач из Беларуси раскрыл страшную правду о коронавирусе: смерти умножайте на 7

Коронавирус в Беларуси по темпам распространения опережает соседние страны, но президент страны уверенно отрицает опасность инфекции для своих граждан. Как сообщают некоторые местные СМИ, количество смертей тщательно скрывают, а число инфицированных в стране гораздо больше, опубликованных государством цифр. Врач Александр Лобан, который живет в Гродно, рассказал о реальной картине происходящего в стране.

"Я не могу сказать, сколько действительно в Беларуси больных коронавирусом Covid-19. Но думаю, что цифру, которую сейчас озвучивает белорусский Минздрав, можно умножать как минимум на три. Лукашенко сам сказал, что коронавирусные пневмонии сейчас составляют 30% от всех зарегистрированных случаев этого заболевания", - рассказал медик "Апострофу".

По мнению Александра, Минздрав "рисует" цифры, которые выгодны президенту Александру Лукашенко.

"Количество умерших совсем не соответствует действительности. Цифры, которые дает Минздрав, – а 5 мая они сообщили о 107 смертях - можно умножать даже не на 3, а на 5, на 7. В районных центрах десятки умерших. Но у людей фиксируются другие диагнозы", - рассказал медик.

По словам эксперта, президент Александр Лукашенко "растоптал гражданское общество" и он хочет быть "самым крутым пацаном на районе".

Также Лобан отметил, что уровень медицины в стране так и остался на уровне постсоветских стран.

Как мы ранее писали, медик рассказала об "аде" в больницах Беларуси.