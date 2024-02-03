Вправи, які допоможуть подолати біль у спині (відео)

Втомилися від болю в спині? Зняти біль у попереку можна в домашніх умовах за допомогою ефективних вправ на спину!
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як позбутися болю в попереку, щоб ваша спина радувала вас здоров'ям щодня.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Apteka24, UroSvit, Liki24, "Актив-Центр".
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Біль у спині може виникати не лише внаслідок порушення нормальних топографо-анатомічних "взаємовідносин" між структурами хребта, але й через проблеми з нирками, які розташовані з обох боків тіла (трохи нижче грудної клітки) й буквально "впираються" у м'язи спини.
Відрізнити біль у нирках від болю в спині можна проаналізувавши симптоми - розташування болю, його тип і тяжкість.
Біль у нирках:
Біль у спині (дорсалгія):
Якщо спина болить сильно і впродовж тривалого часу, слід обов'язково звернутися до спеціалістів.
За умови, що біль терпимий, можна відвідати сімейного лікаря. Він вислухає ваші скарги, огляне проблемну ділянку та скерує подальші дії - можуть знадобитися деякі аналізи, додаткові види обстеження (рентген, КТ, УЗД тощо), а також консультація з неврологом чи іншими спеціалістами.
Якщо спина заболіла дуже різко, терпіти немає сили, а до терапевта "не пробитися", варто негайно їхати до відділення екстреної медичної допомоги (або ж у крайньому разі - викликати "швидку").
У деяких випадках (якщо ви точно знаєте, що проблема - не у внутрішніх органах) "розвантажити" поперек і швидко подолати біль у нижній частині спини допоможуть прості, але ефективні вправи.
Аби після сну нічого не боліло, експерти радять спати на спині, оскільки в такому положенні вага тіла розподіляється найбільш рівномірно.
Для того, щоб зберегти "природну кривизну" тіла, можна покласти під спину невелику подушку або згорнутий рушник.
Якщо ж на спині з якоїсь причини спати у вас не виходить, можна спробувати спати на різних боках. При цьому для додаткової "підтримки" радять покласти між колінами подушку.
Така поза сприяє розслабленню м'язів і розвантажує хребет.
Крім того, аби не боліла спина, варто:
Якщо попри всі намагання спина після сну все ж таки болить, у пригоді може стати спеціальна щоденна гімнастика.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого категорично не можна робити при болях у спині.
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