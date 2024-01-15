Впливає на серце та знижують тиск: нутриціолог назвала їжу, яка повинна бути в раціоні

Квашена капуста, солені огірки та кефір - ці знайомі усім з дитинства продукти, які мають корисні властивості для здоров'я. Виявилося, що ферментовані продукти можуть покращити стан здоров’я та навіть вберегти від деяких хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош.
Ферментація їжі - це процес зміни властивостей їжі за допомогою мікроорганізмів. В Під час такого процесу утворюються вітаміни та мінерали, виробляються біологічно активні пептиди.
Натто, місо, кімчі, комбуча, темпе, харкарл - це невідомі слова для когось, але разом з квашеними овочами, йогуртом, кефіром, сиром гаудою, вони є чудовими прикладами ферментованих продуктів, які мають корисні властивості.
"Ферментацію ми їли десь з часів неоліту і виявляється у світі існує більше як 100 її варіантів (є навіть ферментована акула)", - йдеться у повідомленні.
Переваги ферментованих продуктів такі:
Нутриціолог зазначила, що квашена капуста набагато легше засвоюється, ніж сира і буде викликати менше дискомфорту.
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