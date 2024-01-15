Впливає на серце та знижують тиск: нутриціолог назвала їжу, яка повинна бути в раціоні

Що таке ферментація їжі

Ферментація їжі - це процес зміни властивостей їжі за допомогою мікроорганізмів. В Під час такого процесу утворюються вітаміни та мінерали, виробляються біологічно активні пептиди.

Натто, місо, кімчі, комбуча, темпе, харкарл - це невідомі слова для когось, але разом з квашеними овочами, йогуртом, кефіром, сиром гаудою, вони є чудовими прикладами ферментованих продуктів, які мають корисні властивості.

"Ферментацію ми їли десь з часів неоліту і виявляється у світі існує більше як 100 її варіантів (є навіть ферментована акула)", - йдеться у повідомленні.

Яка користь для здоров'я

Переваги ферментованих продуктів такі:

ферментація робить доступнішими для засвоєння деякі поживні речовини (цинк, залізо). А ще є джерелами вітаміну С та К й вітамінів групи B

вони є джерелом пробіотиків і пребіотиків

покращують травлення: служать джерелами енергії для слизової оболонки та кишківника

в процесі бродіння зменшуються олігосахариди, які в декого викликають метеоризм і проблеми з травленням

молочна кислота пов'язана з підвищенням витривалості у спортсменів, які вживають ферментовані овочі

позитивно впливають на роботу імунної системи

сприяють поліпшенню психічного здоров'я

можуть сприяти втраті ваги

поліпшують здоров'я серця та знижують тиск

мають антимікробну дію

Нутриціолог зазначила, що квашена капуста набагато легше засвоюється, ніж сира і буде викликати менше дискомфорту.