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Впливає на серце та знижують тиск: нутриціолог назвала їжу, яка повинна бути в раціоні

Понеділок 15 січня 2024 10:13
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Впливає на серце та знижують тиск: нутриціолог назвала їжу, яка повинна бути в раціоні Чим корисна ферментована їжа (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Дорош

Квашена капуста, солені огірки та кефір - ці знайомі усім з дитинства продукти, які мають корисні властивості для здоров'я. Виявилося, що ферментовані продукти можуть покращити стан здоров’я та навіть вберегти від деяких хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош.

Що таке ферментація їжі

Ферментація їжі - це процес зміни властивостей їжі за допомогою мікроорганізмів. В Під час такого процесу утворюються вітаміни та мінерали, виробляються біологічно активні пептиди.

Натто, місо, кімчі, комбуча, темпе, харкарл - це невідомі слова для когось, але разом з квашеними овочами, йогуртом, кефіром, сиром гаудою, вони є чудовими прикладами ферментованих продуктів, які мають корисні властивості.

"Ферментацію ми їли десь з часів неоліту і виявляється у світі існує більше як 100 її варіантів (є навіть ферментована акула)", - йдеться у повідомленні.

Яка користь для здоров'я

Переваги ферментованих продуктів такі:

  • ферментація робить доступнішими для засвоєння деякі поживні речовини (цинк, залізо). А ще є джерелами вітаміну С та К й вітамінів групи B
  • вони є джерелом пробіотиків і пребіотиків
  • покращують травлення: служать джерелами енергії для слизової оболонки та кишківника
  • в процесі бродіння зменшуються олігосахариди, які в декого викликають метеоризм і проблеми з травленням
  • молочна кислота пов'язана з підвищенням витривалості у спортсменів, які вживають ферментовані овочі
  • позитивно впливають на роботу імунної системи
  • сприяють поліпшенню психічного здоров'я
  • можуть сприяти втраті ваги
  • поліпшують здоров'я серця та знижують тиск
  • мають антимікробну дію

Нутриціолог зазначила, що квашена капуста набагато легше засвоюється, ніж сира і буде викликати менше дискомфорту.

Раніше ми повідомляли, які продукти допоможуть швидко зігрітися.

Також читайте, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.

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