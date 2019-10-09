Не вписались в поворот: в Херсоне пьяные мажоры устроили ДТП

В Херсоне нетрезвые любители езды на большой скорости устроили жуткое ДТП. Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции города Херсона, гонки стритрейсеры устроили на широких магистралях Таврического микрорайона.

Компания "золотой молодежи" решила разогнаться и в результате разбила новенький автомобиль марки "Вольво". На большой скорости "мажоры" не вписались в поворот возле магазина "Зодчий" и влетели в электроопору. Водителю автомобиля повезло - сработали подушки безопасности, и он отделался ушибами и легким испугом.

ДТП в Херсоне с пьяными мажорами (Фото: Национальная полиция)

Его спутнику, 29-летнему местному жителю, повезло намного меньше – он получил серьезные травмы. На место происшествия прибыла полиция и скорая медицинская помощь. Пострадавшего увезли в больницу – врачи диагностировали у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Позже – его отпустили домой.

Как рассказали в полиции, оба участника ночных гонок были пьяны. Водителя проверили на алкоголь, и "драгер" показал, что в крови 28-летнего парня не менее 1,6 промиле алкоголя, что в 8 раз превышает допустимую норму. А это значит, что молодому человеку придется потратиться не только ремонт автомобиля, если он конечно подлежит восстановлению, но и на очень крупный штраф за вождение в нетрезвом виде.