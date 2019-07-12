Впервые в стране: украинец с синдромом Дауна получил высшее образование

Житель Луцка Богдан Кравчук впервые в Украине получил высшее образование. Дело в том, что у парня синдром Дауна, но это совсем не помешало ему добиться успеха и получить диплом бакалавра истории. Таким образом молодой человек стал первым в истории Украины солнечным человеком, закончившим вуз.

Об этом на своей странице в Facebook написала Леся Бондарук. Она поблагодарила украинских журналистов, которые писали про солнечного парня, а также всех тех, кто верил в особенного украинца.

Фото: Богдан Кравчук (Леся Бондарук/Facebook)

"Сегодня житель Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории!!! Он первый в Украине парень с синдромом Дауна, который получил высшее образование! Помню, пять лет назад мы с его мамой Евгения Кинах боролись за его право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями побороть современными подходами к образованию не таклегко. Большое спасибо министру образования Сергею Квиту и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование", - написала Леся.

Она отметила, что все пять лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов.

"Богдан так любит историю, что он не мог быть другим и не мог подвести высокое доверие к его возможностям. В его успехах большая помощь Мамы - Евгении Кинах, которая был неизменным ассистентом своего любимого студента", - добавила Леся.

Пример Богдана - это луч надежды для особых детей Украины. Хочется верить, что в нашем обществе для них и для Богдана найдется работа по специальности.

"А еще спасибо многим журналистам, которые часто писали и снимали сюжеты о Богдане. Его пример - это луч надежды многим родителям особых детей. Ибо отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются. Я счастлива сегодня, что причастна к истории образования Богдана Кравчука. Надеюсь и молю Бога, что в нашем обществе найдется для него работа по специальности, и он сможет самостоятельно зарабатывать на жизнь", - подитожила Леся.

Скриншот поста (Леся Бондарук/Facebook)

В комментариях люди похвалили парня и пожелали ему удачи.

Молодец. Только вперед!

Молодец.

Мои искренние поздравления!

Пусть тебя Благословит Бог.

Скриншот комментариев (Леся Бондарук/Facebook)

Как мы уже ранее писали, семилетняя украинка с синдромом Дауна благодаря видеоролику стала знаменитостью в США. София Санчес рассказала на видео, что синдром Дауна – это не страшно.

Кстати, мальчик с синдромом Дауна дал старт благотворительному турниру по мини-футболу. Более 160 тысяч гривен удалось собрать для Центра раннего развития, который помогает "солнечным детям" и их родителям.