Одна страна полностью победила коронавирус: все больные отправились домой

Коронавирус в Украине зафиксирован у 3 372 человек. При этом во всем мире почти 2 миллиона зараженных. В Гренландии инфицированных насчитывалось 11 человек, но теперь все они здоровы.

Таким образом Гренландия стала первой территорией в мире полностью поборовшей COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Коронавирус в Гренландии (скриншот с worldometers.info)

На острове, который является автономией в составе Дании, городе Нуук случаи коронавирусной инфекции были диагностированы с середины марта до начала апреля. При этом с 4 апреля не было выявлено ни одного нового случая заражения.

Всего в Гренландии 912 человек прошли тест на коронавирус с момента обнаружения первого случая болезни.

По данным местного издания High North News, в связи с этим событием премьер-министр Ким Кильсе заявил, что власти планируют постепенное снятие карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко "маркерной точкой", после которой станет понятно, будет ли всплеск COVID-19 в стране, станет 24 апреля. То есть на 5-7 день после Пасхи, 19 апреля, будет понятна ситуация с COVID-19.

При этом Ляшко призвал всех украинцев оставаться на Пасху дома и смотреть богослужения по телевизору или онлайн, чтобы остановить распространения коронавируса в стране.