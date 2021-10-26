Впервые в истории белый медведь убил и сожрал северного оленя: драматические кадры

Белых медведей часто называют морскими млекопитающими, ведь эти хищники выносливые пловцы, и проводят большую часть времени на паковых льдах и в Северном Ледовитом океане.

И вот сейчас исследователи увидели, как белая медведица, которая произвела впечатление здоровой и сытой, погналась за оленем в воду и преследовала его там.

Произошедшее далее поразило наблюдателей: полярный медведь укусил оленя и, затолкнув добычу под воду, вероятно, утопив.

"Я была шокирована. Я думал, что олени хорошо плавают, а у медведя будут большие проблемы с ловлей оленей", - сказала Изабела Кулашевич.

Исследователи опубликовали наблюдения и кадры, сделанные поваром станции Матеушем Грушкой, в журнале Polar Biology.

Минут через 15 белый медведь вернул добычу на сушу и за раз съел около половины животного. После этого самка заснула и вернулась через несколько часов, чтобы снова полакомиться тушей.

Белый медведь съел северного оленя, которого поймал в воде во время охоты (фото: P.Nowosa / P Ulandowska-Monarcha CC BY 4.0)

Остатки несчастного оленя позже доели до конца песцы и чайки.

На следующий день польские исследователи нашли того же медведя возле станции уже с новой тушей северного оленя. Наевшись, косолапый исчез в просторах Хорнсунда на Шпицбергене.

Белый медведь обычно охотится на тюленей, но, оказалось, не отказывается и от северного оленя (фото: Майкл Венгер / polarjournal.ch(

О том, что северный олень входит в меню белых медведей, подозревали давно, как показывает обзор соответствующей литературы. Но то, что эти хищники убивают свою добычу в воде и даже не останавливаются на взрослых оленях-самцах, вживую еще не наблюдалось.

Видео: охота белого медведя на оленя в воде на Шпицбергене

Эксперты сходятся во мнении, что на суше у белых медведей не будет особых шансов поймать более быстрых и ловких северных оленей. Так, медведи могут очень быстро бегать на короткие дистанции, но они очень быстро перегреваются из-за жира и меха. Хотя белы медведи - превосходные пловцы, также раньше считали маловероятным, что они могут одолеть в воде такое животное, как северный олень, который весит около 100 килограммов.