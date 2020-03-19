Впервые за долгое время появились хорошие новости о коронавирусе

Коронавирус в Китае остановлен. На момент 18 марта в Ухани не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. В эпицентре эпидемии все постепенно возвращается к жизни. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

"За минувшие сутки в полуторамиллиардном Китае зафиксировано всего 13 случаев заражения. При этом 12 зараженных привезли коронавирус из-за границы, только 1 зараженный выявлен, который подцепил вирус в своей стране", - написал Бутусов.

Журналист сообщил, что Китай начинает отменять меры карантина, восстанавливается нормальная работа страны. Накопленные запасы медицинского оборудования Китай начал передавать странам Европы и Азии, в которых эпидемия получила развитие. Вчера посол Китая провел переговоры с премьер-министром Украины на эту тему.

Отметим, что в Китае из полутора миллиардов человек переболели 90 тысяч. В некоторых регионах люди даже не болели.

"Жесткие меры карантина и полный запрет на выход из дома применялся только в очаге эпидемии - провинции Хубэй. Там вводились запреты на выход из дома гражданам, при этом власти полностью обеспечивали жизнеобеспечение и доставку всего необходимого прямо к дому", - отметил Бутусов.

Сейчас в Китае тестами обеспечено все население, а вскоре может появиться вакцина, которую уже испытывают в Японии.

Как мы ранее писали, в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина.