Впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза (фото)

По словам медиков, это уже шестая посмертная пересадка органа от единственного донора, который уже подарил новую жизнь пятерым пациентам. В частности, новую роговицу глаза получил 69-летний пациент из города Ивано-Франковск.

"После прооперированной катаракты три месяца назад у него проявилась буллезная кератопатия - его роговица начала мутнеть и он уже не мог видеть на один глаз. Вернуть зрение могла трансплантация", - сообщили медики.

Отмечается, что данная операция длилась более трех часов. Ее провел руководитель Львовского городского медицинского центра "Микрохирургия глаза", профессор Игорь Новицкий, ему ассистировал заведующий областного офтальмологического центра Марьян Сарахман.

Сейчас пациента ждет длительная реабилитация, после которой он сможет жить полноценной жизнью.