Вперед, в прошлое! В "ДНР" опозорились очередным "прогрессом"

В Донецкой области билеты на поезд выписывают от руки
В Донецкой области, которая временно неподконтрольна Украине, снова опозорились очередным нововведением. Дело в том, что на железнодорожном вокзале Ясиноватой билеты на поезд выписывают от руки. На этот факт обратил внимание блогер под ником Necto Mancer в Twitter.
"Сто лет не видел вручную заполненного ж/д билета. Жесть какая", - подписал фото блогер.
Отметим, что судя по снимку, это билет на поезд 5 ноября 2020 года, то есть не старый. Они выписан от руки и на нем красуется надпись "Донецкая железная дорога".
В комментариях пользователи шутят и смеются над билетами в "ДНР".
Отметим, что железнодорожные билеты в "ДНР" от руки выписывают уже не первый год. Так, например, 2 года назад в сети уже всплывали фото-факты, где люди показывали билеты старого образца.
Как мы ранее писали, на Донбассе оккупанты растят из украинских детей будущих боевиков. В будущем они планируют заменить российских военных и с оружием в руках воевать против своего же украинского народа.