Возникновение и причины отита: Комаровский ответил на ряд важных вопросов о заболевании

Врач Евгений Комаровский ответил на вопросы касательно отита - воспалительного процесса в ухе. Соответствующая публикация размещена в социальной сети Instagram.

Комаровский утверждает, что физраствор, который с рождения ежедневно могут использовать для гигиены носа ребенка, может попасть в евстахиеву трубу, а оттуда в среднее ухо и вызвать воспалительный процесс".

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

"Если в комнате поддерживаются оптимальные параметры влажности и температуры воздуха, то это предохраняет слизистую от пересыханий и в такой ситуации физраствор нужен только при болезни. В состоянии здоровья в нем нет необходимости", - пишет Комаровский.

Однако если физраствор используется для активного увлажнения слизистой (2-3 раза в час), то вне всякого сомнения, это не опасно и никакие функции не будут подавлены. Главное, что надо понимать - пересыхание слизистой оболочки подавляет ее защитные функции и всю систему местного иммунитета намного более выражено, чем любой физраствор.