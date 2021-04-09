Если возникло подозрение на коронавирус: куда бежать и что делать

Она объяснила, что есть разработанные алгоритмы, клинические протоколы, согласно с которыми проводится диагностика, лечение и наблюдение пациентов с COVID-19. В период пандемии любое проявление ОРЗ должно расцениваться потенциально, как коронавирусная инфекцию.

Врач перечислила симптомы: повышенная температура, кашель, насморк, головная боль, слабость и любые обычные симптомы простуды.

Что делать пациенту

Связаться со своим врачом – семейным, терапевтом, педиатром. Чаще всего это телефонный разговор и врач может дать свои рекомендации по рассказанному течению болезни.

"Хочу сказать, что за этот год врачи, в том числе и поликлинические (а не только те, кто лечит ковидных больных в стационарах), научились распознавать болезнь, уже выучили протокол, уже понимают что нужно с вами делать. Вероятнее всего вы получите самые простые рекомендации - сидеть дома, пить теплый чай с лимоном, принимать жаропонижающие препараты в случае высокой t и.... не паниковать. На самом деле таких рекомендаций в большинстве случаев вполне достаточно", - объяснила Куницина.

Какие анализы могут понадобится

1-я группа анализов направлена на выявление коронавируса – это ПЦР и БТ на антиген в носу.

2-я группа анализов направлена на обнаружение защитных антител к коронавирусу. Это кровь на антитела методом ИФА (из вены) и БТ (из пальца).

По словам медика, метод БТ зарекомендовал себя не лучшим образом и его используют редко. А выявление антител покажет, как иммунная система ответила на заражение. Еще для обнаружения инфекции используют метод БТ – быстрый тест на антиген в носоглотке. Он делается быстро и дает результат. На практике положительный анализ БТ часто подтверждается ПЦР.

Пневмония развивается не у всех и не сразу

"Сразу скажу, что пневмония нечасто развивается с первого дня болезни. Все же должно пройти несколько дней. И, как правило, с появлением пневмонии все-таки появляются или усиливаются симптомы, заставляющие заподозрить воспаление легких", - добавила врач и перечислила симптомы, которые должны насторожить:

Длительная, упорно повышенная температура, особенно, если в динамике она растет.

Если температура нормализировалась, а потом снова поднялась.

Выраженный кашель, появление кровяной мокроты (ржавой)

Одышка

Выраженная слабость с нарастанием в динамике.

Если возникли такие симптомы, то личный прием у врача обязателен. Нужно прослушать легкие и решить, нужны ли дополнительные исследования. Это может быть ОАК, КТ органов грудной клетки или рентген, коагулограмма и Д-димер, пульсикометрия.

"Не спешите сами договариваться и бежать на КТ, особенно с первых дней болезни. Скорее всего, у вас нет пневмонии в этот период, а огромную дозу лучевой нагрузки от КТ вы получаете. И если через несколько дней вам все же потребуется это обследование, то ваш организм получит двойную дозу, что не добавит вам здоровья", - советует доктор.

Она также отметила, что норма сатурации – 95%, если ниже 92% - повод для медицинского вмешательства.