Вознесіння 2025. Чи можна позичати гроші, прати і мити голову: пояснюємо просто

Вознесіння Господнє 29 травня 2025 року - одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається на 40-й день після Великодня. Свято має глибокий духовний зміст і супроводжується низкою традицій та заборон, які формувалися протягом століть. Деякі з них стосуються повсякденних справ.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, чи можна позичати гроші, прати і мити голову в цей день.
У день Вознесіння Господнього миття голови не заборонене канонічно церковними правилами.
Проте в народній традиції існує повір’я, що в цей день краще утриматися від цього діяння, щоб не “змити” з себе щастя, здоров’я або Божу благодать, яка вважається особливо сильною у святковий день.
Особливо не рекомендується мити голову в першій половині дня, коли триває святкове богослужіння у церквах.
Згідно з народними віруваннями, у великі церковні свята, включно з Вознесінням, не можна виконувати жодну хатню роботу, зокрема й прання. Вважається, що "хто пере в цей день - той сльози проллє", тобто накликає на себе нещастя, смуток або хвороби. Побутувала також думка, що "прання у Вознесіння змиває Божу благодать" з оселі.
Однак із точки зору Православної церкви, жорсткої заборони на прання у святкові дні немає. Церковне вчення не містить спеціальних приписів щодо побуту, але рекомендує утримуватися від буденних справ, які відволікають від молитви, внутрішнього спокою та участі у святковій літургії.
Священики наголошують: головне - не механічне дотримання заборон, а внутрішній стан. Якщо людина не має змоги відкласти хатні справи, гріха в цьому немає. Але якщо є можливість - варто зосередитися на духовному змісті дня, відвідати храм, помолитися та провести час із родиною.
Згідно з українськими народними прикметами та звичаями, позичати гроші або щось брати в борг на Вознесіння не рекомендується.
Вважалося, що разом з грошима або річчю можна "віддати" з дому щастя, добробут і Боже благословення, а борги, узяті цього дня, будуть "тяжкими", повертатимуться важко або принесуть фінансові втрати.
Також в народі казали: "Хто на Вознесіння позичає - той втрачає", маючи на увазі як матеріальні, так і духовні збитки.
Разом з тим у православній церковній традиції немає прямої заборони на позичання грошей у свята. Однак віруючим радять уникати будь-яких справ, пов’язаних із грішми, торгівлею чи прибутком, щоби не знецінювати сенс святкового дня.
Не працювати фізично без нагальної потреби
Варто утриматися від важкої праці, господарських справ, городництва, ремонту, будівництва тощо. Церква закликає у святкові дні відпочити від буденного та присвятити час молитві, храму та духовному очищенню.
Не лаятися, не гніватися, не конфліктувати
У день, коли Ісус вознісся на небо, Церква закликає до миру в душі та серці. Гнів, заздрість, образи - несумісні з духом свята.
Не влаштовувати гучних гулянь і розваг
Хоч Вознесіння - не траурний день, але надмірні розваги, алкоголь, шумні компанії - це не про духовну радість. У центрі має бути молитва і тиша серця.
Не займатися торгівлею та збагаченням
Усі великі свята - не час для комерційної вигоди. Вважається, що зароблені в цей день гроші не принесуть користі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт ПЦУ і коментарі православних священиків, етнографічний нарис "Звичаї нашого народу".