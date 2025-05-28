Вознесіння 2025. Чи можна позичати гроші, прати і мити голову: пояснюємо просто

Вознесіння Господнє 29 травня 2025 року - одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається на 40-й день після Великодня. Свято має глибокий духовний зміст і супроводжується низкою традицій та заборон, які формувалися протягом століть. Деякі з них стосуються повсякденних справ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, чи можна позичати гроші, прати і мити голову в цей день.

Мити голову у Вознесіння можна чи ні?

У день Вознесіння Господнього миття голови не заборонене канонічно церковними правилами.

Проте в народній традиції існує повір’я, що в цей день краще утриматися від цього діяння, щоб не “змити” з себе щастя, здоров’я або Божу благодать, яка вважається особливо сильною у святковий день.

Особливо не рекомендується мити голову в першій половині дня, коли триває святкове богослужіння у церквах.

Прати у день Вознесіння можна чи ні?

Згідно з народними віруваннями, у великі церковні свята, включно з Вознесінням, не можна виконувати жодну хатню роботу, зокрема й прання. Вважається, що "хто пере в цей день - той сльози проллє", тобто накликає на себе нещастя, смуток або хвороби. Побутувала також думка, що "прання у Вознесіння змиває Божу благодать" з оселі.

Однак із точки зору Православної церкви, жорсткої заборони на прання у святкові дні немає. Церковне вчення не містить спеціальних приписів щодо побуту, але рекомендує утримуватися від буденних справ, які відволікають від молитви, внутрішнього спокою та участі у святковій літургії.

Священики наголошують: головне - не механічне дотримання заборон, а внутрішній стан. Якщо людина не має змоги відкласти хатні справи, гріха в цьому немає. Але якщо є можливість - варто зосередитися на духовному змісті дня, відвідати храм, помолитися та провести час із родиною.

"Хто пере в цей день - той сльози проллє" - кажуть у народі на вознесіння (фото: Freepik.com)

Чи можна позичати гроші у день Вознесіння?

Згідно з українськими народними прикметами та звичаями, позичати гроші або щось брати в борг на Вознесіння не рекомендується.

Вважалося, що разом з грошима або річчю можна "віддати" з дому щастя, добробут і Боже благословення, а борги, узяті цього дня, будуть "тяжкими", повертатимуться важко або принесуть фінансові втрати.

Також в народі казали: "Хто на Вознесіння позичає - той втрачає", маючи на увазі як матеріальні, так і духовні збитки.

Разом з тим у православній церковній традиції немає прямої заборони на позичання грошей у свята. Однак віруючим радять уникати будь-яких справ, пов’язаних із грішми, торгівлею чи прибутком, щоби не знецінювати сенс святкового дня.

Що ще не слід робити на Вознесіння з церковної точки зору

Не працювати фізично без нагальної потреби

Варто утриматися від важкої праці, господарських справ, городництва, ремонту, будівництва тощо. Церква закликає у святкові дні відпочити від буденного та присвятити час молитві, храму та духовному очищенню.

Не лаятися, не гніватися, не конфліктувати

У день, коли Ісус вознісся на небо, Церква закликає до миру в душі та серці. Гнів, заздрість, образи - несумісні з духом свята.

Не влаштовувати гучних гулянь і розваг

Хоч Вознесіння - не траурний день, але надмірні розваги, алкоголь, шумні компанії - це не про духовну радість. У центрі має бути молитва і тиша серця.

Не займатися торгівлею та збагаченням

Усі великі свята - не час для комерційної вигоди. Вважається, що зароблені в цей день гроші не принесуть користі.