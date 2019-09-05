Возможны даже заморозки: синоптик шокировала прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие несколько дней воцарится совершенно осенняя – температура воздуха начнет опускаться, а большинство областей накроет дождями и грозами. Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в нескольких регионах возможны даже заморозки.

Она рассказала, что в течении первого месяца осени происходит общее снижение температуры воздуха и грозовые ливни со шквалами переходят в спокойные холодные дожди.

"В течении сентября в Украине, кроме Южного берега Крыма, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через +15 в сторону понижения. Средняя месячная температура составляет +12 +19 градусов. Абсолютный максимум температуры составляет +30 градусов, абсолютный минимум от 0 до -8 градусов мороза. Заморозке в воздухе наиболее вероятны в первой декаде на севере Левобережья, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, также иногда возможны в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В горных районах, на остальной территории Украины заморозки возникают во второй и третьей декадах сентября", - отметила синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что в ближайшие несколько дней погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди и грозы.

"Погоду на значительной части территории Украины будут определять атмосферные фронты. Поэтому в западных, северных областях, в большинстве центральных областей пройдут периодические дожди и возможны местами грозы", - написала Диденко.

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Она рассказала, что температура воздуха существенно опускаться пока не будет, а местами возможно даже повышение до +32 градусов.

"Температура воздуха в результате осадков будет ниже. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +20 +25 градусов. На западе Украины возможно кратковременное снижение до +18 +22 градусов. Однако восток и юг еще будут принадлежать сухой и теплой воздушной массе. В этих регионах еще будет очень тепло, даже жарко, предполагается +26 +32 градуса", - рассказала синоптик.

Погода в столице, по прогнозу Диденко, будет неустойчивой и изменчивой. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, возможны грозы. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +27 градусов, а существенное похолодание придет в Киев только к концу следующей недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали грустный прогноз погоды на осень.

А также рассказывали о том, каким областям не повезет с погодой и где ожидаются грозы.