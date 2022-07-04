Если есть возможность: почему важно сделать бустерную дозу от COVID

Количество случаев коронавируса в Европе увеличивается

Отметим, что после вторжения в Украину России Минздрав не ведет подробную статистику случаев заболевания. С конца зимы были единичные сообщения по неделям, и наибольшее количество указанных — это 3,5 тысячи инфицированных и больных по состоянию на 1 июня.

"Что касается европейских данных, то там есть два направления течения: такие страны как Франция, Германия представляют информацию об увеличении количества инфицированных и больных, Португалия показывает уменьшение уровня, а Аргентина показывает ноль больных. Поэтому следует смотреть каждый регион отдельно и учитывать, что есть туристический сезон, который в отдельных странах является дополнительным фактором, способствующим распространению болезни", - рассказал Александр Дуда.

В Украине до конца лета сохраняется карантин, поэтому украинцам не следует пренебрегать действующими ограничениями.

Почему стоит сделать бустерную дозу

Несмотря на то, что ковид отошел на второй план, дети по-прежнему очень подвержены инфекции. Для них он очень опасен, поэтому взрослым стоит прививаться, чтобы не распространять инфекцию.

"Во-первых, речь идет о войне. В такое время инфекция, у которой легкое течение, пошла на задний план. Плюс стоит посмотреть, какой возбудитель был у нас последним — это штамм Омикрон, особенностью которого является то, что взрослые переносят болезнь легко и часто не знают, что они переболели", - сказал профессор.

По словам медика, многие украинцы из-за войны так и не успели сделать бустерную дозу от коронавируса. Это нужно сделать, если у вас есть такая возможность.

"Следует пройти полную вакцинацию из двух вакцин и в период от 6 до 8 месяцев рекомендовано провести бустерную дозу для того, чтобы сохранялся титр антител еще около года. Это актуально на сегодняшний день, ведь многие люди не делали бустерную дозу в связи с ситуацией в стране. Однако если есть возможность - вакцинируйтесь", - посоветовал Дуда.