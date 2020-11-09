Возможен отек легких: врач показал снимки больного с коронавирусом после антибиотиков

На ранних сроках заражения коронавирусом противовирусные препараты и антибиотики могут спровоцировать усиление иммунного ответа и отек легких у пациента. Бесконтрольное использование лекарств в начале болезни может дать серьезные осложнения после COVID-19.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский показал, как выглядят легкие пациента с коронавирусом после употребления антибиотиков. Снимки он разместил на своей странице в Facebook.

"С первого дня болезни пропито противовирусные и антибиотики. За полторы недели – 4 антибиотика. На 10 день болезни — вот такая картина. Кто-то еще верит, что антибиотики действуют на вирус? Как еще доказать, что назначение противовирусных категорически запрещен? Что антибиотики вредны на ранних сроках и без показаний", - так подписал снимок Дубровский.

Он объяснил, что на снимке изображен объемный отек легких и это осложнение стало ответ на неправильное лечение при коронавирусе.

"Этот отек вызывает неконтролируемый гипериммунный ответ организма на проникновение COVID-19 в легкие. Противовирусные и антибиотики на ранних сроках усиливают этот иммунный ответ, поэтому они запрещены", - добавил врач-инфекционист.

Врач показал, как выглядят легкие с COVID-19 после бесконтрольного приема противовирусных и антибиотиков (Фото: facebook.com/Евгений Игоревич)

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